Доллар упал до 2-месячного минимума на итогах заседания ФРС

Курс доллара к основным мировым валютам в четверг днем снижается, достигнув ранее минимальной отметки с ноября, на фоне итогов январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по монетарной политике, сообщает Прайм.

"По состоянию на 13:22 индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,39%, до 99,36 пункта. При этом ранее в ходе торгов он достигал значения в 99,2 пункта - минимума с 14 ноября.

Курс доллара к иене снижался до 112,46 иены за доллар со 113,25 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару рос до 1,0802 доллара за евро с 1,0768 доллара за евро на предыдущем закрытии.

В среду ФРС по итогам первого в 2017 году заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 0,5-0,75%. Регулятор отметил некоторые улучшения в состоянии экономики страны с момента своего последнего заседания, но не стал сигнализировать о скором очередном повышении ставки.

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Итоги заседания Федрезерва привели к ослаблению доллара. В настоящее время оценка вероятности повышения ставки ФРС на следующем заседании в марте, по данным CME Group, составляет 17,7%. До оглашения итогов последнего заседания регулятора рынки оценивали эту вероятность в 24,4%.

На ход торгов позднее может повлиять статистика по рынку труда США от профильного министерства страны. Аналитики полагают, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 января, снизилось на 9 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 250 тысяч.