ПроКредит Банк перевел все операции с наличными в зоны 24/7

Об этом сообщает портал БанкИск.

Открытие этого отделения является значимым для банка, т.к. именно это событие завершает процесс перевода всех операций с наличными деньгами в зоны самообслуживания 24/7 во всех отделениях банка.

«Как и все банки группы ПроКредит, мы будем стимулировать развитие безналичных платежей. Практически все операции мы уже перевели из отделений в зоны самообслуживания и онлайн-банкинг. Сотрудники консультируют клиентов, подписывают договоры, но операции с наличными не проводят», — комментирует начало работы нового отделения Виктор Пономаренко, председатель правления ПроКредит Банка.

Сегодня зоны 24/7 во всех отделениях банка оснащены:

— банкоматом с функцией пополнения, в котором как юридические лица, так и частные клиенты могут получить наличные и пополнить счет до 25 000 грн с помощью карты ПроКредит Банка.

— электронным депозитным сейфом, с помощью которого вы можете пополнить свой счет в гривне до 150000 грн., открытый в ПроКредит Банке.

— депозитным сейфом – уникальной услугой для юридических лиц, которая позволяет быстро и безопасно пополнить счет наличными средствами (торговой выручкой и т.п.) на сумму до 700 000 грн.

— интернет-банкинг терминалом, который позволяет физическим лицам осуществить все операции по персональным счетам через систему Интернет-банкинга и распечатать выписку или депозитный договор;

— зоной Wi-Fi для обеспечения быстрого доступа к Интернет-банкингу.

Клиенты ПроКредит Банка уже оценили инновации.

«Самообслуживание — это удобно, потому что Вы не привязаны к режиму работы банка и можете прийти в банк в любое удобное для Вас время — это определенный плюс. Где-то в 30% случаев вы не можете прийти в рабочее время. Тогда после работы в спокойном режиме приходите в банк, пополняете счет, или снимаете наличные, делаете перевод, или открываете депозит — таким образом Вы экономите и свое время и время сотрудников банка — отмечает Олесь Тимошенко, представитель компании «Світ-Агро».

«У нас 250 сотрудников, которые являются участниками зарплатного проекта. Как минимум, все они пользуются картами банка. И, конечно, очень удобно, что все отделения работают 24 часа в сутки, есть возможность переводить средства, сохранять их. Мне это нравится», — говорит Андрей Разумный, представитель компании «Валартин Фарма».

ПроКредит Банк активно инвестирует в модернизацию и техническое переоснащение своего бизнеса. Как следствие, во всех отделениях банка уже оборудованы комфортабельные, безопасные и многофункциональные зоны 24/7, что позволило больше не проводить операции с наличными в операционном зале, говорят в финансовом учреждении.

ПроКредит Банк – банк со 100% иностранным капиталом (Германия). Помимо кредитования и обслуживания малого и среднего бизнеса, банк предлагает вкладчикам выгодные условия размещения денежных средств и гарантию их сохранности в немецком банке. Поддержка акционеров (ПроКредит Холдинг, Германия; Немецкий государственный банк развития KfW, Германия), принадлежность к международной группе ПроКредит и контроль со стороны Федерального управления финансового надзора Германии BaFin является гарантией стабильности и надежности ПроКредит Банка.