Реальная зарплата в Украине снизилась

Индекс реальной зарплаты в ноябре этого года к октябрю составил 93,8%, а к ноябрю прошлого года - 99,8%. Об этом сообщает Госкомстат Украины.

Согласно сообщению, в ноябре 2007 года к ноябрю 2006 года индекс реальной зарплаты составлял 114,4%.

Индекс реальной заработной платы в январе-ноябре 2008 года к аналогичному периоду прошлого года составил 107,2%. В январе-декабре 2007 года к январю-ноябрю 2006 года этот показатель равнялся 112,7%.

При этом средняя заработная плата в Украине в ноябре снизилась по сравнению с октябрьским значением на 4,9% и составила 1 тыс. 823 гривни. В октябре этого года средняя зарплата в Украине составляла 1 917 грн., сентябре - 1 916 грн.

Как сообщает Госкомстат, в январе-ноябре 2008 года средняя заработная плата в Украине повысилась на 29,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, и составила 1 790 грн.

Наибольшая средняя зарплата за 11 месяцев т.г. зафиксирована в Киеве - 3 033 грн. в месяц, самая маленькая в Тернопольской области - 1 291 грн.

В ноябре, по сравнению с октябрем, средняя зарплата возросла в системе государственного управления - на 3,4%, сфере культуры и спорта – на 1,7%, системе здравоохранении - 0,3%.

Снижение средней зарплаты в ноябре к октябрю имело место в строительстве - на 11,6%, промышленности - на 8,6%, сельском хозяйстве - на 8,5%, на предприятиях транспорта и связи - 8,1%, сфере образования - на 4,5%.

Справка УНИАН. В Украине с 1 декабря 2008 г. размер минимальной заработной платы увеличен с 545 грн. до 605 грн. Прожиточный минимум на одного человека и для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам, составляет 669 грн.

Потребительские цены в ноябре этого года по сравнению с октябрем выросли на 1,5%, а по сравнению с ноябрем 2007 г. – на 22,3%