Нацбанк укрепил официальную гривню до 26,98 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2698,6979 (2 февраля – 2699,8586)

100 EUR – 2916,7527 (2 февраля – 2913,1474)

10 RUR – 4,4989 (2 февраля – 4,4766)

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Как сообщал УНИАН, 2 февраля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,96/27,00 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,1329/29,1762 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4526/0,4535 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,9870 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 486 сделок на сумму 220,34 миллиона долларов.