Банк России ослабил рубль

Центробанк РФ допустил восьмое с начала декабря ослабление рубля к бивалютной корзине, передает Рейтер.

По информации РИА Новости, котировки рубля к бивалютной корзине (0,55 долл. и 0,45 евро) упали при открытии торгов на ММВБ в пятницу на 30 копеек.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по рыночным курсам, составила 34,15 рубля против 33,85 рубля на закрытии в четверг.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск в пятницу составил 28,97 рубля, курс евро расчетами "завтра" - 40,47 рубля.

На этой неделе Банк России расширил коридор бивалютной корзины 24, 22 декабря. Коридор бивалютной корзины был расширен ЦБ также 5, 11, 15, 17 и 18 декабря, 11, 24 и 28 ноября.