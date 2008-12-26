Украинцы недополучили более 1,7 млрд грн.

В Украине задолженность по заработной плате на 1 декабря составила 1 736 716 тыс. грн., что на 66,4% больше, чем на 1 ноября.

По данным Госкомстата, больше всего задолженность по зарплате за прошлый месяц выросла в Черновицкой области – на 388,5%, меньше всего задолженность увеличилась в Автономной Республике Крым – на 12,0%.

По сравнению с 1 января 2008 года, задолженность по выплате зарплаты в Украине увеличилась на 159,7%.

При этом индекс реальной зарплаты в ноябре этого года к октябрю составил 93,8%, а к ноябрю прошлого года - 99,8%. В ноябре 2007 года к ноябрю 2006 года индекс реальной зарплаты составлял 114,4%. Индекс реальной заработной платы в январе-ноябре 2008 года к аналогичному периоду прошлого года составил 107,2%. В январе-декабре 2007 года к январю-ноябрю 2006 года этот показатель равнялся 112,7%.

Напомним, потребительские цены в ноябре этого года по сравнению с октябрем выросли на 1,5%, а по сравнению с ноябрем 2007 г. – на 22,3%

Стоит отметить, что в Украине задолженность по выплате заработной платы с начала 2008 года выросла на 56%, или на 374,9 млн. грн., и на 1 ноября т.г. составила 1 млрд. 043 млн. 622 тыс. грн. (на 1 января с.г. задолженность составляла 668,7 млн. грн.). Последний раз задолженность по зарплате более 1 миллиарда гривень была зафиксирована на 1 августа 2006 года – тогда она составила 1 млрд. 089,1 млн. грн.

На 1 ноября наибольшие темпы роста задолженности зафиксированы в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. В Донецкой области сумма задолженности составила 289,263 млн. грн., что на 71%, или на 120,2 млн. грн. выше показателя на 1 января т.г. В Луганской области сумма задолженности составила 114,414 млн. грн. (выше на 47%, или на 36,6 млн. грн.), в Харьковской – 91,171 млн. грн. (выше на 64%, или на 35,6 млн. грн.).

В Киеве задолженность на 1 ноября составила 44,471 млн. грн. (рост против начала года на 574%, или на 37,8 млн. грн.).