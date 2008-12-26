Бюджет-2009 снова не прошел

26 декабря Верховная Рада снова, как и 25 января, не поддержала в первом чтении и в целом как закон государственный бюджет Украины на 2009 год.

«За» проголосовали 219 (при необходимых 226 – УНИАН) из 425 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовала в полном составе фракция Коммунистической партии Украины, из фракции Партии регионов проголосовал «за» один народный депутат. Из фракции БЮТ проголосовали 155 народных депутатов, из фракции НУ-НС – 43. Фракция Блока Литвина в полном составе проголосовала за проект бюджета.

Во время выступления первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ, который призвал народных депутатов принять проект бюджета, отметил, что невозможно увеличивать бюджет безмерно, учтя все предложения народных депутатов Украины.

По его словам, было сделано все, чтобы максимально предусмотреть предложения депутатов в законопроекте. «Да, бюджет трудный, но он реальный», - сказал А.ТУРЧИНОВ. Он подчеркнул, что «непринятие бюджета - это еще одно свидетельство, что политическая и экономическая стабилизация в Украине под знаком вопроса».

Напомним, 25 декабря в Верховной Раде также не хватило голосов для принятия бюджета-2009. «За» проголосовали 223 народных депутатов из 435.

На голосование парламентариям ставилось предложение Комитета ВР по вопросам бюджета об одновременном голосовании за бюджет-2009 и в первом чтении, и сразу в целом.