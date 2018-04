Предрождественские продажи в США завершились в минусе

Уровень продаж американских розничных торговцев в рождественский период упал на 4% благодаря слабости экономики в сочетании с плохой погодой, сообщает в пятницу Reuters.

Статистика, собранная службой данных по розничной торговле MasterCard Advisors, показывает, что сезон рождественских покупок в 2008 году оказался наихудшим за несколько десятилетий. В условиях рецессии, продолжающейся уже целый год, сокращения рабочих мест и ужесточения условий кредита, американские потребители стремятся сокращать свои расходы.

"Пожалуй, в этом году мы пережили один из самых сложных праздничных сезонов нашего времени, - говорит Майкл Макнамара (Michael McNamara), вице-президент MasterCard Advisors по исследованиям и аналитике. - Мы столкнулись с очень неблагоприятной экономической средой. К концу сезона и погода менялась в неблагоприятном направлении, результатом чего стал один из самых сложных экономических сезонов за последние десятилетия".

Данные не включают в себя продаж автомобилей и газа, но отражают итоги продажи продуктов и ресторанную торговлю. По мнению Макнамары, если бы продуктовые продажи не учитывались, данные зафиксировали бы еще больший спад.

Сведения опубликованы в рамках проекта SpendingPulse, который отслеживает активность по продажам в сети платежей MasterCard Inc, и объединяет эту информацию с оценочными данными по другим формам платежей, в том числе наличными и чеками. Уровень продаж в рождественский сезон отслеживался с 2002 года. Точные сравнения с более ранним периодом затруднены изменениями в методах исследований.

Сезон рождественских покупок традиционно отсчитывается со следующего дня после Дня Благодарения, который ежегодно отмечается в четвертый четверг ноября, и заканчивается в канун Рождества. Однако в этом году День Благодарения пришелся на неделю позже, чем в прошлом году. Чтобы сделать сравнения более точными, SpendingPulse отсчитывает сезон с 1 ноября по 24 декабря включительно. Общий уровень продаж упал на 2% в ноябре и на 4% с 1-го по 24-е декабря.

Продажи в рождественский период могут давать розничным торговцам до 40% их годовой выручки.

По данным SpendingPulse, продажи женской одежды упали на 22,7%, мужской одежды - на 14,3%, обуви - на 13,5%.

По оценкам SpendingPulse, чем выше цена на тот или иной товар, тем значительнее снизился уровень его продаж в этом году. Так, в специализированных сетях по продаже электроники, таких как Best Buy Co Inc, продажи упали на 26,7%.

Уровень продаж предметов роскоши упал на 34,5%, а если исключить ювелирные изделия - на 21,2%. Макнамара говорит, что традиционные потребители предметов роскоши сократили свои расходы, поскольку "сильно изменилась ситуация с бонусами, особенно в Нью-Йорке и в отрасли финансовых услуг".

Торговля в Интернете выиграла при плохой погоде, которая стояла на севере США в последние две недели сезона. Хотя электронные продажи в целом упали на 2,3%, за последние 2 недели они выросли на 1,8%.