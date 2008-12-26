Турчинов предложил ВР работать без выходных

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ предложил парламенту работать все выходные и до конца года, и все же принять бюджет на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ сказал на заседании ВР.

Он отметил, что поскольку сегодня парламент не может принять проект бюджета, то необходимо работать и в субботу, воскресенье и все остальные дни, чтобы «до конца года» принять проект бюджета на 2009 год.

По словам А.ТУРЧИНОВА, все предложения народных депутатов невозможно учесть, поскольку это может привести к большой инфляции и «к полному коллапсу финансовому».

Он отметил, что изменения могут быть в рамках той доходной части, которая предусмотрена в проекте бюджета на следующий год.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины снова не поддержала в первом чтении и в целом как закон проект Государственный бюджет Украины на 2009 год.

"За" проголосовало 219 (при необходимых 226 – УНИАН) из 425 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

25 декабря в ВР также не хватило голосов для принятия бюджета-2009. «За» проголосовали 223 народных депутатов из 435.

На голосование парламентариям ставилось предложение Комитета ВР по вопросам бюджета об одновременном голосовании за бюджет-2009 и в первом чтении, и сразу в целом.