ПР призвало Кабмин поработать до Старого Нового года

Фракция Партии регионов призывает правительство поработать над проектом бюджета и подать сбалансированный документ 14 января следующего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом от имени фракции заявил народный депутат Украины Николай АЗАРОВ.

«Давайте прекращать издевательство над Верховной Радой и над украинским народом, спокойно правительство пусть спланирует по 1/12 все социальные расходы», - сказал он.

При этом он добавил, что до 14 января правительство должно сбалансировать все макропоказатели бюджета и 14 января подать его в ВР. «А мы здесь должны взять на себя труд в течение недели рассмотреть этот законопроект и принять его», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины снова не поддержала в первом чтении и в целом как закон проект Государственный бюджет Украины на 2009 год.

"За" проголосовало 219 (при необходимых 226 – УНИАН) из 425 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

25 декабря в ВР также не хватило голосов для принятия бюджета-2009. «За» проголосовали 223 народных депутатов из 435.

На голосование парламентариям ставилось предложение Комитета ВР по вопросам бюджета об одновременном голосовании за бюджет-2009 и в первом чтении, и сразу в целом.