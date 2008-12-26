Межбанк: доллар падает

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 7,55/7,75 грн., цены на российскую валюту упали – 0,2535/0,2620 грн., котировки по евро-гривне на ТОМ`е ушли вниз – 10,6065/10,9175 грн.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились - 1,4066/1,4069 долл. США (четверг - 1,4014/1,4020).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.