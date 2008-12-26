Гривня вряд ли подорожает и к концу 2009 г. – ИК Concorde Capital

Курс гривня-доллар на конец 2009 года вряд ли будет значительно выше курса на конец этого года. Об этом сообщил УНИАН экономист инвестиционной компании Concorde Capital Андрей ПАРХОМЕНКО.

По его оценке, курс грн./долл. фундаментально обоснован на уровне приблизительно 6,00-6,50. В то же время, по словам А.ПАРХОМЕНКО, девальвация гривни сегодня является обоснованной, поскольку была вызвана ростом дефицита платежного баланса, оттоком капитала и внутренним спросом на доллар.

По мнению экономиста, существует также достаточно высокая вероятность того, что доллар потеряет статус мировой резервной валюты и доминирующей валюты платежей. «Однако если это произойдет, то не в следующем году», - отметил А.ПАРХОМЕНКО. По его словам, этот процесс является долговременным.

«Относительно сегодняшней ситуации, то роль доллара лишь растет, поскольку инвесторы продолжают скупать американские суверенные облигации, считая их надежной инвестицией (safe haven), особенно в период кризиса», - добавил А.ПАРХОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, торги по доллару на украинском межбанке сегодня открылись снижением котировок – 7,55/7,75 грн. за 1 доллар.

По информации премьер-министр Украины Юлии ТИМОШЕНКО, озвученной 23 декабря, девальвация курса гривни за период с начала октября т.г. составила 38,5%.