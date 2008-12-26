Бюджет следует согласовывать с профсоюзами - эксперт

Председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав ЯКИБЧУК заявляет, что государственный бюджет, написанный без учета позиции профсоюзов, неполноценен.

Об этом говорится в комментарии М.ЯКИБЧУКА, переданном агентству УНИАН.

«Участие профсоюзов – это гарантия того, что в документе не будет политических спекуляций вокруг социальных вопросов и того, что в нем будут отражены реальные социальные гарантии для людей труда», - отмечает М.ЯКИБЧУК.

По его словам, госбюджет Украины на 2009 год принимается поспешно, в условиях противостояния между ветвями власти, поэтому он не сбалансирован.

М.ЯКИБЧУК подчеркивает, что уже сейчас очевидно, что в госбюджете надо предусмотреть отдельную строку на компенсации по безработице, поскольку Фонд социального страхования на случай безработицы не справится с таким объемом страховых выплат – ежедневно армия уволенных пополняется на 12-15 тысяч человек.

Вместе с тем профсоюзный лидер считает, что идея поднять уровень отчислений с фонда зарплаты в фонды соцстраха является очередной попыткой переложить проблемы бюджета на плечи трудящихся.

«Эти предложения никак не согласованы с профсоюзами. Кроме того, создавать стабилизационный фонд нужно не за счет и без того невысоких зарплат людей труда, а, к примеру, за счет увеличения «акцизов» на алкоголь, табак, другую импортную продукцию», – говорит М.ЯКИБЧУК.

Он подчеркивает, что бюджет нужно переформатировать таким образом, чтобы можно было выполнить условия Генерального соглашения, подписанного между профсоюзами и правительством. В частности, следует с 1 января 2009 года уравнять минимальную заработную плату с реальным прожиточным минимумом, как того уже давно требуют профсоюзы. «Речь идет о том, чтобы рассчитывать прожиточный минимум, исходя из цен и тарифов на коммунальные услуги, действующих в стране в настоящее время. По подсчетам профсоюзных экспертов, реальный прожиточный минимум сегодня должен составлять около 2000 грн. на одного человека», - считает профсоюзный лидер.

Он также убежден, что власть должна сделать все для того, чтобы профсоюзы принимали активное участие в формировании социальной политики, решении всех социальных проблем, написании всех законодательных документов, регулирующих вопросы труда, занятости и социальных гарантий.

«Профсоюзы – это стабилизирующий фактор. Чтобы уберечься от разрушительного для общества противостояния, власть должна дать профсоюзам больше возможностей влияния на ситуацию», - заявляет председатель НФПУ, подчеркивая, что в первую очередь, это - право законодательной инициативы профсоюзов.

Также очень важным М.ЯКИБЧУК называет то, чтобы сами профсоюзы не поддавались влиянию политических партий. Этого, по его мнению, можно достичь, переизбрав всех профсоюзных функционеров, имеющих партийную принадлежность.