Наличный доллар опустился до 7,20/7,75 грн.

Курс наличного доллара в Украине сегодня немного уменьшился и составил в среднем 7,20/7,75 грн., евро – 10,20/11,00 грн.

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,00/7,60 грн., евро – 9,80/10,60 грн.;

«Укргазбанк»: доллар США – 7,20/7,75 грн., евро – 10,10/10,90 грн.;

«Родовид Банк»: доллар США – 7,30/8,30 грн., евро – 10,20/11,60 грн.;

«OTP Банк»: доллар США – 7,30/7,80 грн., евро – 10,18/10,99 грн.;

«Ощадбанк»: доллар США – 7,20/7,90 грн., евро – 10,50/11,00 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,20/7,80 грн., евро – 10,01/11,00 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня не изменился и составляет 7,79 грн./долл. США.

Справка УНИАН. Со 2 декабря 2008 г. Нацбанк постановлением №408 отменил ограничения на наличном валютном рынке.

Ограничения на валютном рынке в виде предельного отклонения курса купли-продажи наличной валюты от официального курса НБУ на уровне 1,5% и ограничения маржи на уровне 3% были введены Национальным банком постановлением №319 в ноябре и октябре т.г. соответственно.