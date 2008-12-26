ПР поддержит отставку Стельмаха

Фракция Партии регионов будет голосовать за отставку Владимира СТЕЛЬМАХА от должности председателя Национального банка Украины только в том случае, если временная следственная комиссия докажет, что именно только политика НБУ привела к такой финансовой ситуации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что «сама отставка В.СТЕЛЬМАХА ничего не решает, надо на ситуацию смотреть в целом». В.ЯНУКОВИЧ выступает за необходимость отчета и НБУ, и правительства, и правоохранительных органов за ситуацию, сложившуюся на финансово-валютном рынке. Он подчеркнул, что необходимо ответить на вопрос: “Почему это так произошло в стране, кто в этом виноват». По его словам, только после этого принимать «соответствующие решения».

Лидер ПР подчеркнул, что они не против увольнения любых должностных лиц, но такое решение должно приниматься на основании изучения ситуации. «Если это председатель НБУ и он виноват, то будем голосовать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.