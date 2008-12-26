ВР рассмотрит госбюджет-2009 сегодня вечером
12:59, 26 декабря 2008Финансы
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Если будут готовы предложения
Верховная Рада проведет сегодня вечернее пленарное заседание для рассмотрения проекта закона о государственном бюджете Украины на 2009 год.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 243 народных депутата из 437, зарегистрированных в сессионном зале.
Как отметил председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, вечернее пленарное заседание состоится при условии, если будет готов к рассмотрению проект госбюджета с соответствующими предложениями и заключениями.
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