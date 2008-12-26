ВР рассмотрит госбюджет-2009 сегодня вечером

Верховная Рада проведет сегодня вечернее пленарное заседание для рассмотрения проекта закона о государственном бюджете Украины на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 243 народных депутата из 437, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, вечернее пленарное заседание состоится при условии, если будет готов к рассмотрению проект госбюджета с соответствующими предложениями и заключениями.