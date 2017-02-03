Минэкономразвития: рост экономики по итогам года составил 2%, промпроизводства - 2,4%

Рост экономики Украины по итогам 2016 года составил порядка 2%, рост промышленного производства - 2,4%, а сведенный индекс производства превысил 4%.

Читайте такжеГосдолг Украины за год вырос на 8% - до $71 миллиардаОб этом говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли Украины, опубликованных на сайте ведомства.

«В целом по результатам 2016 года рост ВВП оценивается Минэкономразвития ориентировочно в 2%. Впервые с 2011 года рост промышленного производства по итогам 2016 года составил 2,4%, - говорится в материалах Министерства. - Впервые с 2012 года благодаря закреплению макроэкономической стабильности сведенный индекс производства продемонстрировал рост. По итогам 2016 года Минэкономразвития оценивает этот рост в 4,1% после падения на 6,1% в 2015 году».

По мнению специалистов Минэкономразвития, в 2016 году ключевыми факторами экономического роста стали не улучшение на внешних товарных рынках, а рост потребительского спроса и восстановление производственного потенциала и сферы услуг, особенно в строительстве и сельском хозяйстве, а также в торговле и на транспорте.

Как сообщал УНИАН, правительство закладывает в 2017 году рост экономики на уровне 3% при инфляции 8,1% и среднегодовом курсе гривни 27,2 грн за доллар. Прогнозы ключевых кредиторов страны и международных рейтинговых агентств несколько менее оптимистические: по их мнению, рост экономики Украины в текущем году составит 2-2,5%, но в дальнейшем будет расти в среднем до 4% в год.