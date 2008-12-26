Финансовая ситуация в декабре: Нацбанк, курс и политика

Валютный рынок Украины в декабре продолжало бросать то в жар, то в холод. В преддверии Нового года гривня немного укрепилась и хочется верить, что в дальнейшем позитивная динамика сохранится. Для того, чтобы говорить о нынешнем курсе и давать прогнозы на будущее, стоит вспомнить события последнего месяца уходящего года, которые больно ударили по каждому украинцу.

Провокация ситуации, или Кто идет правильным курсом?

Витки ситуации весь месяц определяло противостояние Кабмин-Нацбанк (сегодня после отчета следственной комиссии Верховная Рада высказала недоверие главе и правлению Нацбанка, обратилась к Президенту с требованием уволить Стельмаха, все материалы будут переданы в Генпрокуратуру). Толчком к «рукопашной» СТЕЛЬМАХА и ТИМОШЕНКО были резкие заявления премьера, прозвучавшие 18 декабря. Последние превзошли все ожидания. Она сообщила о новых махинациях на валютном рынке и впервые четко и конкретно выступила за отставку Президента, которому впоследствии даже посоветовала не дожидаться импичмента. Кроме банка «Надра», рефинансирование которого, по словам премьера, являло собой обычный валютный откат, в преступном деянии, организаторами которого, по ее словам, являются Президент, председатель Нацбанка Владимир СТЕЛЬМАХ и глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, участвовали и другие банки. В преступную «сеть», по ее информации, входит «Родовид Банк», получивший рефинансирование в размере 2,172 млрд. грн., «который также обслуживает все махинации господина ФИРТАША, и по выделению этого рефинансирования … лично обращались БАЛОГА и ГЕЛЕТЕЙ (Виктор БАЛОГА - глава Секретариата президента, Валерий ГЕЛЕТЕЙ - руководитель Управления государственной охраны)». Также в эту «сеть» входят, по словам премьера, «Альфа-Банк» - 398 млн. грн., «Укргазбанк» – 1, 228 млрд грн., банк «Клиринговый дом» – 174 млн. грн., «Еврогазбанк» – 25 млн. грн. и «Мистобанк» – 50 млн. грн.

«Всего на эти банки было взято более 4 млрд грн… Всего мы имеем 7,1 (для банка «Надра» - УНИАН) и 4 - это по сути дела более 11 млрд. грн… Всего было рефинансирование 40 млрд. грн. Я хочу, чтобы вы поняли, какие махинации только через одного человека и через команду Президента пошли на обрушение гривни и зарабатывание денег на обрушении гривни», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она сообщила, что вся имеющаяся у нее информация будет передана в специальную следственную комиссию Верховной Рады. Она организована ВР 18 декабря и будет работать в течение месяца.

Между тем, известный бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ 21 декабря заявил, что подает в суд на премьер-министра за обвинение банка «Надра» в финансовых сделках. Д.ФИРТАШ подчеркнул, что этот иск будет и показательным: «В этой стране за 16 лет ни один чиновник никогда не отвечал за свои поступки. Я бы очень хотел, чтобы это стало очень понятным ответом для всех».

Руководство «Альфа-банка» (Украина) в ответ на вопрос УНИАН, как оно относится к заявлеям Ю.ТИМОШЕНКО, возержалось от комментариев. В "Еврогазбанке" также решили официально никак не комментировать заявления премьера. «Укргазбанк» от комментариев не отказался, но попросил подождать с ответом. Попытка дозвониться в «Родовид банк» осталась безуспешной.

Помимо прочего противостояние Тимошенко-Ющенко-Стельмах на минувшей неделе вылилось в немало повеселившее всех соревнование - кто из них своим и словом, и делом наиболее успешно укрепил гривню. Тимошенко утверждала, что гривня "ожила" вкусив премьерских обвинений от 18 декабря в сторону Нацбанка (коррупционные схемы). Презедентская сторона несколько запоздало пыталась напомнить, что еще накануне разгромных обвинений Тимошенко Президент встречался и с главой НБУ, и с министром финансов, и с банкирами. И тогда же все стороны определили правила игры на ближайшее время. В результате чего гривня и пошла вверх...

Хроника решений Нацбанка Вышеперечисленное - только одна сторона медали. Новости сыпались не только со стороны Кабмина. Банковский сектор завалили постановления НБУ. Причем, в отношении многих финансисты разбираются по сей день. Итак:

Со 2 декабря НБУ отменил ограничения на наличном валютном рынке (постановление №408), относительно размера маржи между курсом покупки и продажи наличной иностранной валюты и предельного отклонения курса покупки и продажи наличной иностранной валюты от официального курса гривни к иностранным валютам, который устанавливается Национальным банком Украины.

4 декабря НБУ постановлением №413 упразднил действие своего антикризисного постановления №319 от 11 октября 2008 года.

6 декабря Национальный банк разослал комбанкам письмо, в котором запретил досрочно выдавать депозиты. В сообщении НБУ сказано, что коммерческие банки должны не допустить оттока средств со своих счетов.

9 декабря ГИУ сообщило, что Национальный банк увеличил размер рефинансирования коммерческих банков. Под обеспечение облигациями ГИУ, которые выпущены под государственные гарантии, сумма рефинансирования может составить 95% их номинальной стоимости (до этого - 90%).

С 22 декабря Нацбанк постановлением № 435 «О функционировании безналичного межбанковского валютного рынка Украины» ужесточил правила торговли иностранной валютой.

Банки обязаны проводить операции по купле и/или продаже безналичной иностранной валюты за гривни в течение времени функционирования Системы подтверждения договоров на межбанковском валютном рынке Украины Национального банка Украины (далее – Система подтверждения договоров).

При этом банки проводят операции со своими клиентами (кроме банков) в рамках самого банка с 10.00 до 14.00 по киевскому времени. Между собой банки проводят операции с 14.00 до 16.00 по киевскому времени.

«Банк от своего имени осуществляет покупку иностранной валюты от своих клиентов (кроме банков) по согласованному с ними курсу и продает ее собственным клиентам (кроме банков) также по согласованному курсу», – говорится в постановлении НБУ и пр.

С 29 декабря вступает в силу постановление НБУ №405 от 1 декабря т.г., которым Нацбанк утвердил специальный Порядок осуществления мероприятий по оздоровлению банков. В документе расписаны нормы реорганизации банков и изменений уставных капиталов.

С 5 января 2009 года Нацбанк повышает нормы резервирования по вкладам в иностранной валюте. Это предусмотрено постановлением НБУ №442 от 22 декабря т.г. Согласно документу, норматив резервирования по срочным депозитам в инвалюте увеличен с 3% до 4%, а по депозитам в инвалюте до востребования – с 5% до 7%. Нормативы резервирования по любым депозитам в гривне сохранены на нулевом уровне.

Игра на рынке

Но на этом Нацбанк не успокоился. Приняты также действенные, как подтвердила ситуация на валютном рынке, шаги. С 18 декабря, как обещал министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК, Нацбанк ежедневно выходит на валютные аукционы с фиксированной ценой, 18 декабря - 8,95 грн. за долл., 19 – 8,7 грн. за долл и т.д. При этом, как утверждал В.ПИНЗЕНИК, официальный курс доллара не будет изменяться. Вроде все соответствует? Проводит НБУ на постоянной основе и валютные аукционы.

Участники рынка дали этим действиям положительную оценку. Аналитики компании ING Bank Ukraine отметили, что Национальный банк неукоснительно следует своим заявлениям о регулярных интервенциях и ужесточении денежной политики. По их мнению, действия НБУ оказали достаточно существенное влияние на рынок относительно укрепления гривни.

Эксперты Astrum Investment Management считают, что действия НБУ по стабилизации валютного курса пока достаточно эффективны. Национальная валюта закрепляется. Хотя о стабилизации курса говорить еще рано, в случае дальнейших решительных действий регулятора возможно падение курса доллара. Между тем, как считают эксперты, пока у игроков рынка не будет уверенности в том, что НБУ больше не допустит резких валютных скачков, большой объем доллара будет оставаться вне обращения, создавая вероятность рецидива девальвации гривни.

Хроника курса валют текущего месяца. В течение декабря официальный курс гривни по отношению к доллару США, установленный Национальным банком Украины, понизился на 13,3%, с начала года – на 54% – с 5,05 грн. до 7,79 грн.

Курс евро укрепился по отношению к гривне в декабре на 24,6%, с начала года – на 46,7% и на сегодня официальный курс составляет 10,909895 грн./евро.

В декабре т.г. гривня девальвировала относительно английского фунта стерлинга на 9%, с начала года – на 15% – до 11,492568 грн.

Официальный курс гривни девальвировал по отношению к российскому рублю на 9% с начала месяца и на 32% – с начала года – до 2,7168 грн.

С начала декабря наличный курс гривни девальвировал по отношению к американскому доллару на 11%, средняя стоимость покупки составляет на сегодня 7,75 грн./долл. США (по состоянию на 1 декабря – 6,98 грн./долл. США).

Напомним, официальный курс гривни на уровне 5,05 грн. за доллар США был установлен Нацбанком с 21 апреля 2005 года (тогда гривня сразу укрепилась на 14 копеек) и не менялся до 22 мая 2008 г. С 22 мая НБУ укрепил гривню, установив официальный курс 4,85 грн./долл. С 22 октября 2008 г. Нацбанк начал постепенно понижать официальный курс гривни.

Дополнено. На 29 декабря НБУ еще больше укрепил гривню, установив курс 7,70 грн./долл. и 10,7 грн./евро.

Прогноз на 2009 год. В инвестиционной компании Concorde Capital считают, что курс гривня-доллар на конец 2009 года вряд ли будет значительно выше курса на конец текущего года. По оценке экспертов, курс грн./долл. фундаментально обоснован на уровне приблизительно 6,00-6,50. В то же время, девальвация гривни сегодня является обоснованной, поскольку была вызвана ростом дефицита платежного баланса, оттоком капитала и внутренним спросом на доллар. Они считают, что существует также достаточно высокая вероятность того, что доллар потеряет статус мировой резервной валюты и доминирующей валюты платежей. Однако если это произойдет, то не в следующем году, этот процесс является долговременным.

«Относительно сегодняшней ситуации, то роль доллара лишь растет, поскольку инвесторы продолжают скупать американские суверенные облигации, считая их надежной инвестицией (safe haven), особенно в период кризиса», - отмечают в компании.

Временная следственная комиссия, созданная ВР для проверки деятельности НБУ, 26 декабря отчеталась перед парламентом. При этом ни глава НБУ Стельмах, ни глава Совета НБУ Порошенко в Раду не пришли. Как результат - ВР высказала недоверие главе и правлению НБУ, обратилась к Президенту с требованием уволить СТЕЛЬМАХА, все материалы будут переданы в Генпрокуратуру.

Верховная Рада сегодня выразила недоверие председателю и правлению НБУ.

«За» принятие соответствующего постановления “О предварительном отчете временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам проверки деятельности Национального банка Украины в период финансового кризиса” проголосовали 380 народных депутатов из 425 зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением парламент признал работу НБУ в период финансового кризиса такой, которая не обеспечила основной функции НБУ – стабильности национальной денежной единицы, что создало угрозу национальной экономической безопасности и суверенитету Украины.

ВР признала процедуру рефинансирования, которая осуществлялась Нацбанком на протяжении октября-декабря 2008 года, непрозрачной, предвзятой в интересах отдельных финансовых структур и имеющую признаки коррупции, что привело к масштабной и резкой дестабилизации национальной валюты и инфляции.

В связи с этим ВР выразила недоверие председателю и правлению НБУ.

Парламент также обратился с требованием к Президенту безотлагательно внести представление на освобождение Владимира СТЕЛЬМАХА от должности председателя НБУ, а также внести на рассмотрение ВР кандидатуру на эту должность.

ВР также поручила Счетной палате проверить обоснованность и обеспеченность предоставленных НБУ объемов рефинансирования на протяжении октября-декабря 2008 года.

Парламент обратился к Генеральной прокуратуре изучить все материалы, касающиеся этого вопроса, и соответственно отреагировать на них.

Как отметил председатель временной следственной комиссии ВР Юрий ПОЛУНЕЕВ (БЮТ), системный анализ действий НБУ дает основания для вывода о неэффективности работы руководства НБУ, что привело к девальвации национальной валюты, накоплению кредитов и валютных рисков в банковской системе, для решения которых необходимо не менее трети ВВП в виде средств налогоплательщиков.

Согласно предварительному отчету, ВСК считает, что руководство НБУ уклоняется под прикрытием банковской тайны от предоставления наиболее необходимой информации, которая касается вопросов, связанных с прозрачностью процедур предоставления стабилизационных займов коммерческим банкам и операций купли-продажи отдельными банками валюты на валютном рынке и аукционах НБУ.

Кроме того, ВСК констатирует отсутствие системных мероприятий и продуманной долгосрочной политики Нацбанка в сфере валютного регулирования.

Верховная Рада Украины приняла к сведению предварительный отчет ВСК.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел очередную рабочую встречу с председателем НБУ, должностными лицами Национального банка, представителями Министерства финансов и коммерческих банков с целью обсуждения ситуации на денежно-кредитном рынке и выработки конкретного перечня шагов, которые будут способствовать дальнейшей стабилизации банковской системы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Открывая совещание, Президент констатировал тенденции к стабилизации рынка. «Очевидны позитивные тенденции на валютном рынке: мы имеем стабилизацию валютного курса, курс межбанка возвращен к уровню, близкому к официальному курсу. Эта тенденция должна быть закреплена», – сказал В.ЮЩЕНКО. По его словам, на текущей неделе валютно-курсовая политика и рынок сработали хорошо.

Президент в то же время отметил, что, решая проблему курса, нужно в обязательном порядке не забывать о поддержке ликвидности коммерческих банков.

В.ЮЩЕНКО при этом отметил, что считает одной из первоочередных задач реструктуризацию задолженности клиентов перед банками. От этого, считает он, зависит дальнейшая деятельность каждого конкретного банка, а также облегчение выполнения обязательств самих клиентов.

Отдельное внимание участники встречи уделили вопросу о ситуации с платежами населением кредитов.

На встрече банкиры также отметили, что считают целесообразным, чтобы в действиях НБУ было больше открытости и прозрачности. По их убеждению, Нацбанк должен максимально приблизиться к банковской системе и работать вместе. Речь идет, в том числе, о порядке обсуждения и согласования с участниками рынка регуляторных актов. По мнению банкиров, открытость НБУ важна и для понимания гражданами шагов, мотиваций и последствий происходящих событий.

В это же время Виктор ЮЩЕНКО провел очередную рабочую встречу с председателем НБУ, должностными лицами Национального банка, представителями Министерства финансов и коммерческих банков с целью обсуждения ситуации на денежно-кредитном рынке и выработки конкретного перечня шагов, которые будут способствовать дальнейшей стабилизации банковской системы.

Открывая совещание, Президент констатировал тенденции к стабилизации рынка. «Очевидны позитивные тенденции на валютном рынке: мы имеем стабилизацию валютного курса, курс межбанка возвращен к уровню, близкому к официальному курсу. Эта тенденция должна быть закреплена», – сказал В.ЮЩЕНКО. По его словам, на текущей неделе валютно-курсовая политика и рынок сработали хорошо.

Президент в то же время отметил, что, решая проблему курса, нужно в обязательном порядке не забывать о поддержке ликвидности коммерческих банков.

В.ЮЩЕНКО при этом сказал, что считает одной из первоочередных задач реструктуризацию задолженности клиентов перед банками. От этого, считает он, зависит дальнейшая деятельность каждого конкретного банка, а также облегчение выполнения обязательств самих клиентов.

Отдельное внимание участники встречи уделили вопросу о ситуации с платежами населением кредитов.

На встрече банкиры также отметили, что считают целесообразным, чтобы в действиях НБУ было больше открытости и прозрачности. По их убеждению, Нацбанк должен максимально приблизиться к банковской системе и работать вместе. Речь идет, в том числе, о порядке обсуждения и согласования с участниками рынка регуляторных актов. По мнению банкиров, открытость НБУ важна и для понимания гражданами шагов, мотиваций и последствий происходящих событий.

(УНИАН)