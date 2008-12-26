Британия в 2009 г. столкнется с самой глубокой рецессией

Экономика Великобритании в 2009 году столкнется с самой глубокой с первого послевоенного года рецессией, сообщило в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление экономистов Центра экономических и бизнес исследований (CEBR), сообщает РИА Новости.

По данным Центра, в следующем году рост ВВП Великобритании может сократиться на 2,9%.

Несмотря на то, что, по прогнозам аналитиков, экспорт в 2009 году увеличится за счет падения курса фунта стерлингов, этого будет недостаточно, чтобы компенсировать снижение мирового спроса. Уровень внутреннего потребления продолжит снижение из-за высокого уровня безработицы.

"Все может быть еще хуже", - считает экономист CEBR Бэн Рид (Ben Read).

"Несмотря на публичные заявления правительства, согласно которым банки будут давать большие кредиты, очевидно, что главная забота многих наших банков - это улучшить свою бухгалтерскую отчетность, а для тех (банков), которые были рекапитализированы правительством - как вернуть (кредит) министерству финансов", - добавил экономист. "Возможно снижение (темпов роста экономики) на 5-10%", - сказал Рид.

В конце ноября глава Банка Англии (центрального банка Соединенного Королевства) Мервин Кинг заявлял, что Великобритания, по всей вероятности, вошла в период рецессии. По его словам, падение ВВП в третьем квартале 2008 года составило 0,5%, во втором квартале этого года рост британской экономики был нулевым.

Канцлер Казначейства (министр финансов) Великобритании Алистер Дарлинг заявлял, в свою очередь, что в 2009 году падение ВВП Великобритании составит от 0,75% до 1,25%, а в 2010 году ВВП страны опять начнет расти, и показатель его роста составит 1,5-2,0%.

Ранее в декабре лидеры стран-членов Европейского союза одобрили "план подъема" экономики ЕС, предложенный Еврокомиссией.

В качестве рычага для экономического подъема в ЕС Еврокомиссия предложила "финансовый стимул" в 200 миллиардов евро, из которых 170 миллиардов предложено выделить членам ЕС, еще 30 миллиардов - из бюджета этой региональной организации. В национальном срезе речь идет о средствах, эквивалентных 1,2% ВВП.

"План подъема" предусматривает также усиление бюджетной дисциплины и облегчение налогового бремени на экономику, смягчение административной нагрузки на бизнес и снижение учетной ставки Европейского Центробанка.

Интрига при этом заключается в том, согласятся ли лидеры ЕС пропорционально разделить финансовые "взносы" по стимулированию экономики ЕС с учетом того, что основная нагрузка при этом ляжет на Францию, Германию, Великобританию и Италию.