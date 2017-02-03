Фонд гарантирования перевел все аукционы по продаже активов банков-банкротов в систему ProZorro

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в рамках ранее принятого решения перевел все аукционы по продаже активов ликвидируемых банков в систему ProZorro.Продажи.

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Как сообщила пресс-служба фонда, для максимального расширения круга организаторов электронных аукционов, чьи площадки подключены к системе ProZorro.Продажи, фонд проводит плановый отбор организаторов открытых торгов и получил документы на участие в этом отборе от 38 претендентов.

Также сообщается, что утвержденный перечень аккредитованных площадок по результатам проверки будет обнародован на сайте фонда в течение ближайших десяти рабочих дней.

Справка УНИАН. В ходе очистки банковской системы за 2014-2016 годы и начало 2017 года Национальный банк Украины принял решения о выведении с рынка 90 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 – в 2016-м и три – в 2017 году.