10 евро в Германии

Что можно купить в Германии, задавшись целью потратить 10 евро? Хватит ли этих денег, например, на то, чтобы приготовить дома ужин на двоих?

Продуктовый магазин на углу - не большой, не маленький, а, по немецким стандартам, средний, передает Немецкая волна. Какой ужин без мяса! Говяжья вырезка, ростбиф? 19 евро 99 центов за килограмм. Говядина вообще дорогая. Кстати, проще сразу эти 9 центов округлять, потому что на всех товарах такие цены. Вот, например, фарш свежий - наполовину из говядины, наполовину из свинины - 2,99 за килограмм. Свежий, не мороженый свиной гуляш - 3,99, считай 2 евро за полкилограмма. Гуляш хороший, без жил, без жира, ровненько порезанный.

Теперь, конечно, картошки. Упаковка в три кило - 2 с половиной евро. Недешево. Но картошку на чем-то жарить надо: масло подсолнечное - еще полтора евро за 750-граммовую бутылку. Хлеб - полтора евро за буханку черного. Белый, особенно для тостера - в три раза дешевле черного. Теперь считаем: уже 7 евро с полтиной.

К картошке с мясом за два - два с половиной евро можно купить бутылку вполне приличного итальянского или французского сухого вина. Есть и дешевле, но знатоки пить его не рекомендуют. А молоко - биологически чистое, от счастливых коровок с альпийских лугов, стоит 1,10 за литр. Еще даже на масло останется - 80 центов за 250 граммов. Вот и ужин готов - с молоком или вином на выбор.

Маленькая бумажка в 10 евро становится больше, если, как всякий уважающий себя и свои деньги немецкий бюргер, подходить к закупкам системно. Вот главные правила. Первое: время - деньги. Чем больше времени потратишь, тем меньше денег. Второе: чем упаковка больше, тем килограмм дешевле. Третье: дорогой продукт не обязательно лучше дешевого. Поэтому хотя бы раз в неделю стоит отправиться в супермаркет-дискаунтер.

Молоко там стоит не 1,10 за литр, а 60 центов. Упаковка картошки - те же 2,5 - 3 евро, но в ней не два с половиной, а 10 килограммов. Одним словом, какие-то товары на 20 процентов дешевле, другие так прямо в половину. А еще на 10 евро можно набрать до полутора килограммов шоколада - все-таки Рождество, Новый год - хочется сладенького. Три бутылки немецкого игристого или ящик пива. Или полтора килограмма кофе, чтобы не заснуть. Но всю прибыль съедают транспортные расходы. Бензин, хоть и подешевел, но кусается: 1 евро 10 центов за литр. А автобус - 2 евро 30 за билет на среднее расстояние. Ведь чаще всего такие супермаркеты находятся на отдалении от центра города.

Банкнота достоинством 10 евро становится меньше, если есть вне дома. В ресторан с такими деньгами даже заходить не стоит. Можно вдвоем скромно позавтракать в кафе. Или взять комплексный обед в Макдоналдсе. Или досыта наесться в закусочной, лучше всего в турецкой, купив дёнер-кебаб (приблизительно то же самое, что шаурма) с салатом.

10 евро. Бумажка окончательно скукоживается, если вы курите. Две пачки сигарет и самая дешевая зажигалка. Вот и нет 10 евро.