Стельмах и Порошенко не явились в ВР

Председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ и председатель Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО не явились в Верховную Раду Украины для дачи информации о финансовой ситуации в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ, который ведет пленарное заседание.

Парламент заслушал предварительный отчет Временной следственной комиссии ВР по вопросам проверки деятельности Нацбанка в период финансового кризиса, после чего планировались выступления В.СТЕЛЬМАХА и П.ПОРОШЕНКО.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, согласно информации Секретариата ВР, В.СТЕЛЬМАХ сейчас находится на совещании у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, а П.ПОРОШЕНКО болеет.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Верховная Рада Украины приняла постановление «Об образовании Временной следственной комиссии по вопросам проверки деятельности Национального банка Украины в период финансового кризиса». Такое решение поддержали 416 из 440 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением ВР поручено проверить деятельность Нацбанка относительно выполнения им «основной конституционной функции – обеспечения стабильности денежной единицы, а также обеспечения стабильности банковской системы и выполнения основных принципов денежно-кредитной политики в период финансового кризиса».

Председателем ВСК избран народный депутат Юрий ПОЛУНЕЕВ (фракция БЮТ), заместителем - народный депутат Владислав ЛУКЬЯНОВ (фракция Партии регионов), секретарем комиссии - народный депутат Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ (фракция КПУ).

Постановлением ВР предусмотрено, что Генеральная прокуратура, СБУ, НБУ должны обеспечить соблюдение законов Украины о статусе народного депутата Украины, «О государственной тайне» относительно доступа членов ВСК к материалам и документам, которые касаются предмета деятельности этой комиссии.

Комиссия должна работать на протяжении одного месяца.