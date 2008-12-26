В «войне» Тимошенко-Стельмах победила премьер

Верховная Рада выразила недоверие председателю и правлению Национального банка Украины.

«За» принятие соответствующего постановления “О предварительном отчете временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам проверки деятельности Национального банка Украины в период финансового кризиса” проголосовали 380 народных депутатов из 425 зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением парламент признал работу НБУ в период финансового кризиса такой, которая не обеспечила основной функции НБУ – стабильности национальной денежной единицы, что создало угрозу национальной экономической безопасности и суверенитету Украины.

ВР признала процедуру рефинансирования, которая осуществлялась Нацбанком на протяжении октября-декабря 2008 года, непрозрачной, предвзятой в интересах отдельных финансовых структур и имеющую признаки коррупции, что привело к масштабной и резкой дестабилизации национальной валюты и инфляции.

В связи с этим ВР выразила недоверие председателю и правлению НБУ.

Парламент также обратился с требованием к Президенту безотлагательно внести представление на освобождение Владимира СТЕЛЬМАХА от должности председателя НБУ, а также внести на рассмотрение ВР кандидатуру на эту должность.

ВР также поручила Счетной палате проверить обоснованность и обеспеченность предоставленных НБУ объемов рефинансирования на протяжении октября-декабря 2008 года.

Парламент обратился к Генеральной прокуратуре изучить все материалы, касающиеся этого вопроса, и соответственно отреагировать на них.

Как отметил председатель временной следственной комиссии ВР Юрий ПОЛУНЕЕВ (БЮТ), системный анализ действий НБУ дает основания для вывода о неэффективности работы руководства НБУ, что привело к девальвации национальной валюты, накоплению кредитов и валютных рисков в банковской системе, для решения которых необходимо не менее трети ВВП в виде средств налогоплательщиков.

Согласно предварительному отчету, ВСК считает, что руководство НБУ уклоняется под прикрытием банковской тайны от предоставления наиболее необходимой информации, которая касается вопросов, связанных с прозрачностью процедур предоставления стабилизационных займов коммерческим банкам и операций купли-продажи отдельными банками валюты на валютном рынке и аукционах НБУ.

Кроме того, ВСК констатирует отсутствие системных мероприятий и продуманной долгосрочной политики Нацбанка в сфере валютного регулирования.

Верховная Рада Украины приняла к сведению предварительный отчет ВСК.

Напомним, 20 декабря премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сообщила о новых махинациях на валютном рынке и впервые четко и конкретно выступила за отставку Президента, которому даже посоветовала не дожидаться импичмента. Кроме банка «Надра», рефинансирование которого, по словам премьера, являло собой обычный валютный откат, в преступном деянии, организаторами которого, по ее словам, являются Президент, председатель Нацбанка Владимир СТЕЛЬМАХ и глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, участвовали и другие банки. В преступную «сеть», по ее информации, входит «Родовид Банк», получивший рефинансирование в размере 2,172 млрд. грн., «который также обслуживает все махинации господина ФИРТАША, и по выделению этого рефинансирования … лично обращались БАЛОГА и ГЕЛЕТЕЙ (Виктор БАЛОГА - глава Секретариата президента, Валерий ГЕЛЕТЕЙ - руководитель Управления государственной охраны)». Также в эту «сеть» входят, по словам премьера, «Альфа-Банк» - 398 млн. грн., «Укргазбанк» – 1, 228 млрд грн., банк «Клиринговый дом» – 174 млн. грн., «Еврогазбанк» – 25 млн. грн. и «Мистобанк» – 50 млн. грн.

«Всего на эти банки было взято более 4 млрд грн… Всего мы имеем 7,1 (для банка «Надра» - УНИАН) и 4 - это по сути дела более 11 млрд. грн… Всего было рефинансирование 40 млрд. грн. Я хочу, чтобы вы поняли, какие махинации только через одного человека и через команду Президента пошли на обрушение гривни и зарабатывание денег на обрушении гривни», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она сообщила, что вся имеющаяся у нее информация будет передана в специальную следственную комиссию Верховной Рады. Она организована ВР 18 декабря и будет работать в течение месяца.

Между тем, известный бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ 21 декабря заявил, что подает в суд на премьер-министра за обвинение банка «Надра» в финансовых сделках. Д.ФИРТАШ подчеркнул, что этот иск будет и показательным: «В этой стране за 16 лет ни один чиновник никогда не отвечал за свои поступки. Я бы очень хотел, чтобы это стало очень понятным ответом для всех».

Руководство «Альфа-банка» (Украина) в ответ на вопрос УНИАН, как оно относится к заявлеям Ю.ТИМОШЕНКО, удержалось от комментариев. «Укргазбанк» от комментариев не отказался, но попросил подождать с ответом. Попытка дозвониться в «Родовид банк» осталась безуспешной.

«Еврогазбанк» прокомментирует заявление премьера в течение дня.

Отметим, только в течение декабря официальный курс гривни по отношению к доллару США, установленный Национальным банком, понизился на 13,3%, с начала года – на 54% – с 5,05 грн. до 7,79 грн. Курс евро укрепился по отношению к гривне в декабре на 24,6%, с начала года – на 46,7% и на сегодня официальный курс составляет 10,909895 грн./евро.