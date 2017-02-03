Платежная система Visa отчиталась о росте квартальной прибыли

Чистая прибыль американской Visa Inc., одной из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, по итогам первого квартала 2016-2017 финансового года, завершившегося 31 декабря, выросла на 6,65%, составив 2,07 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании, передает Прайм.

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В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила 0,86 доллара против 0,80 доллара в прошлом фингоду. Операционная выручка Visa составила 4,461 миллиарда долларов, что на 25,13% больше показателя за отчетный период прошлого фингода.

Компания подтвердила прогноз по росту выручки в 16-18% по итогам 2016-2017 фингода. Прогноз включает в себя возможное отрицательное влияние от колебаний курса валют.

Visa - глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.