Украинцы назвали экономический кризис событием года

Украинские граждане определили экономический кризис внутриполитическим событием 2008 года в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты проведенного Центром экономических и политических исследований им. А.Разумкова социологического исследования “Мнение граждан Украины об итогах 2008 года, власти, политиках, ситуации в стране”.

“Почти три четверти граждан - 73,8% - считают, что экономический кризис уже коснулся их лично. При этом больше всего украинцев отмечают рост цен и тарифов, свою меньшую уверенность в завтрашнем дне, а также ухудшение качества питания”, - прокомментировал результаты опроса директор социологической службы Центра Разумкова Андрей БЫЧЕНКО.

Как засвидетельствовало исследование, среди политических событий в мире украинцы назвали выборы в США (21,2%) и мировой экономический кризис (20,2%), на третьем месте – война между Россией и Грузией (10,4%).

В то же время, по данным Центра, несмотря на сложную внутреннею ситуацию в стране большинство граждан (57%), в случае возможности выбора страны проживания, остались бы в Украине, 18% избрали бы ЕС и только 16% - Россию.

При этом, относительное большинство украинских граждан (45%) считает, что Украине нужно вступать в ЕС; каждый третий (35%) не поддерживает сегодня такое решение, а каждый пятый (20%) все еще не определился.

За вступление в НАТО в ближайший период выступают 18% респондентов, еще 17% не готовы определить свою позицию, 56% респондентов не поддерживают сегодня такой шаг.

Отношения Украины с Россией большинство опрошенных (58%) охарактеризовало как нестабильные. При этом оценка их будущего не является пессимистической. Каждый пятый (27%) считает, что украинско-российские отношения в ближайшие годы улучшатся.

Среди проблем, которые в наибольшей степени препятствуют европейской интеграции Украины, граждане отмечают именно внутренние факторы: низкий уровень экономического развития и недостаточные темпы реформ (71%), высокий уровень коррупции (64%).

Всего 4% опрошенных считают, что Виктор ЮЩЕНКО и Юлия ТИМОШЕНКО осуществляют единую, согласованную внешнюю политику. Подавляющее большинство респондентов (89%) подчеркивают, что Президент и премьер-министр осуществляют собственную политику во внешнеполитической сфере.

В то же время, по данным соцопроса, граждане считают, что больше успехов во внешнеполитической сфере достигнуто в отношениях с США и ЕС, меньше – в отношениях с Россией.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 декабря 2008 года. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, Киеве и АР Крым по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как стратифицированная, многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Опрос осуществлялся в 129 населенных пунктах (из них 75 городских и 54 сельских поселений). Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.