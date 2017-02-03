Нацбанк: из-за повышения "минималки" работу могут потерять до 630 тысяч украинцев

Принятое правительством решение о повышении минимальной заработной платы в Украине до 3200 грн может привести к снижению занятости населения, особенно в сфере малого и среднего бизнеса, работу могут потерять до 630 тыс. граждан, говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины.

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«По оценкам НБУ, рост расходов на оплату труда, особенно для малого и среднего бизнеса, приведет к снижению занятости более значительному, чем прогнозировалось ранее. Доля сокращений сотрудников из-за повышения минимальной зарплаты составит 5,4%, или около 630 тыс. человек, - говорится в отчете НБУ. В целом показатель безработицы составит порядка 10% по методологии МОТ.

В Нацбанке также спрогнозировали, что снижение официальной занятости будет частично компенсировано ростом неформальной или неофициальной занятости.

Позднее в Национальном банке разъяснили, что прямой зависимости между повышением минимальной зарплаты и сокращением числа занятых граждан нет и рассматривать такую зависимость некорректно. Более того, как подчеркнули в НБУ, число незанятых граждан вырастет в основном за счет физлиц-предпринимателей, закрывших свою деятельность.

«Повышение минимальной зарплаты будет иметь ряд положительных эффектов. Оно простимулирует рост внутреннего спроса и экономической активности, а значит, - вырастет спрос на рабочую силу. И это повысит занятость в будущем», - прокомментировала выводы НБУ глава регулятора Валерия Гонтарева.

Она напомнила, что положительный эффект от роста минимальной зарплаты составит «плюс» 0,5% ВВП. «Повышение минимальной зарплаты вместе с проведением структурных реформ в стране в долгосрочной перспективе будет иметь положительный эффект на занятость населения», - резюмировала Гонтарева.

Как сообщал УНИАН, с 1 января текущего года в Украине вступила в силу норма о повышении минимальной заработной платы до 3200 грн. Дополнительный объем бюджетных расходов на обеспечение повышения минимальной зарплаты, по оценкам правительства, составит свыше 40 млрд грн. Кроме того, с начала года вступили в силу законодательные нормы, которыми, среди прочего, за выплату зарплат «в конверте» предусматривается штраф в размере 100 минимальных заработных плат.