В Японии резко упали объемы промпроизводства

По данным за ноябрь этого года, в Японии резко упали объемы промышленного производства - более чем на 8% по сравнению с предыдущим месяцем. Это рекордное падение показателя за все время существования официальной статистики, сообщает Би-би-си.

На фоне глобального экономического спада в Японии закрылось множество предприятий, сокращаются рабочие места, а спрос на промышленные товары падает.

В ноябре также подскочил уровень безработицы: согласно статистическим данным, без работы остались более 2,5 млн. японцев, что на 100 тыс. больше, чем в ноябре прошлого года.

Статистика, обнародованная японским министерством экономики, торговли и промышленности, дает возможность предположить, что сокращение промышленного производства продолжится и в декабре - возможно, еще на 8%.

Более всего пострадали автомобильная индустрия, машиностроение, а также электронная промышленность. Крупнейшие японские корпорации - Toyota и Sony останавливают производственные линии и закрывают целые заводы. Многие автомобилестроительные компании решили прекратить выпуск новых машин, пока не продадут уже произведенные.

Японское правительство уже предупредило, что в 2009 г. экономического роста не будет.