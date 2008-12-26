Минуглепром прогнозирует сокращение добычи госшахтами

Министерство угольной промышленности прогнозирует сокращение добычи угля государственными угледобывающими предприятиями в 2009 году на 7,2% по сравнению с прогнозным показателем добычи в текущем году - до 42,7 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе горячей линии Кабмина сообщил первый заместитель министра угольной промышленности Александр ФРАНЦЫШКО.

По его словам, снижение добычи будет обусловлено снижением спроса на угольную продукцию на внутреннем рынке.

Он сообщил, что по состоянию на 25 декабря госшахты добыли 44,8 млн. тонн рядового угля. При этом до конца года планируется добыть 46 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства угольной промышленности, угледобывающие предприятия Минуглепрома в январе-ноябре 2008 года перевыполнили установленное министерством плановое задание по добыче угля на 3,6%, или 1,438 млн. тонн, в том числе по добыче коксующегося угля – на 6,7% (595,4 тыс. тонн), энергетического – на 2,7% (843,2 тыс. тонн).

Предприятия Минуглепрома в январе-ноябре т.г. добыли 41,751 млн. тонн рядового угля, что на 8,4%, или 3,239 млн. тонн, больше, чем за 11 месяцев 2007 года, в том числе коксующегося – 9,48 млн. тонн, энергетического – 32,37 млн. тонн.

Справка УНИАН. Правительство прогнозирует, что угледобывающие предприятия Украины в 2008 году увеличат добычу угля на 5,3%, или 4 млн. тонн, – до 79 млн. 437 тыс. тонн.

В 2007 году угледобывающие предприятия Украины снизили добычу угля на 6%, или 4,82 млн. тонн, по сравнению с 2006 годом – до 75,437 млн. тонн.

Добыча коксующегося угля в прошлом году сократилась на 5,8%, или 1,749 млн. тонн, – до 28,396 млн. тонн, энергетического – на 6,1%, или 3,071 млн. тонн, – до 47,041 млн. тонн.