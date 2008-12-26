Кабмин увеличил уставный капитал «Укрэксимбанка»

Кабинет министров Украины увеличил уставный капитал ОАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" («Укрэксимбанк») на 3 млрд. 699 млн. 999 тыс. 238,5 грн путем выпуска новых акций существующей нарицательной стоимости с сохранением в собственности государства 100 процентов таких акций.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, соответствующее постановление №1116 было принято на заседании Кабмина 17 декабря.

Таким образом, уставный капитал «Укрэксимбанка» достиг 5,763 млрд.

uрн.

Данным документом Министерству финансов для обеспечения увеличения уставного капитала банка поручено осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа в размере 3 млрд. грн со сроком обращения 7 лет и процентной ставкой дохода 9,5% годовых.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря Кабинет Министров Украины принял решение об увеличении уставных капиталов государственных «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка» за счет выпуска государственных облигаций. На сумму 2 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» - кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом. Уставный капитал на 1 октября 2008 г. - 2,063 млрд. грн.