Межбанк: доллар и евро подешевели

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту стабилизировались. Торги открылись котировками 7,55/7,75 грн., к закрытию ценовые уровни понизились до 7,53/7,63 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

НБУ принял решение на рынок не выходить.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2535/0,2620 грн., а к 12:00 цены поднялись до 0,2600/0,2670 грн. К закрытию торгов цены не изменились. В России курс доллар-рубль вырос и составил 29,9552 (+0,3741) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3990/1,4085 долл. США. Рынок евро-гривня на ТОМ’е (Европа продолжает праздновать Рождество) открылся следующими индикативными котировками – 10,6065/10,9175 грн., к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 10,7425/10,9130 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH снизились до 10,5955/10,7665 грн.