Данилишин: рост ВВП на 0,4% удастся обеспечить

Министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН считает, что рост ВВП на уровне 0,4% удастся обеспечить в результате реализации антикризисных мер.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономики, так Б.ДАНИЛИШИН прокомментировал изменение прогноза роста ВВП в следующем году с –5% до +0,4%.

«Этот прогноз учитывает, что обеспечение экономического роста произойдет за счет реализации системы антикризисных мер», - заявил министр, подчеркнув, что именно c таких соображений разработаны макроэкономические прогнозы и бюджеты других стран.

«Информация, полученная от торгово-экономических миссий стран СНГ и некоторых стран Европы, свидетельствует о том, что абсолютное большинство бюджетов на следующий год планируются дефицитными на уровне 0,4-3,4 % от ВВП. То есть Правительства закладывают в бюджеты комплекс мероприятий, направленных на уменьшение негативного влияния кризиса на их экономики», - отметил Б.ДАНИЛИШИН.

Также министр отметил, что ни одна из стран СНГ на сегодня не прогнозирует падения объемов производства в 2009 году. «Позитивную динамику роста ожидают Польша, Чехия, Румыния, Словакия, Литва, Венгрия. Причиной таких оптимистичных прогнозов является, в том числе, и ожидание относительно позитивного влияния на развитие экономик принятых антикризисных программ правительств», - подчеркнул он.

Напомним, Кабинет Министров Украины 22 декабря на внеочередном заседании утвердил проект государственного бюджета Украины на 2009 год, в котором рост ВВП заложен на уровне 0,4%.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины снова не поддержала в первом чтении и в целом как закон проект Государственный бюджет Украины на 2009 год.

"За" проголосовало 219 (при необходимых 226 – УНИАН) из 425 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

25 декабря в ВР также не хватило голосов для принятия бюджета-2009. «За» проголосовали 223 народных депутатов из 435.

На голосование парламентариям ставилось предложение Комитета ВР по вопросам бюджета об одновременном голосовании за бюджет-2009 и в первом чтении, и сразу в целом.