ВР приняла бюджет на 2009 год
“За” проголосовали 226 депутатов
Верховная Рада Украины приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».
Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 226 (при необходимых 226 – УНИАН) из 353 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.
Во время работы сегодня в Комитете по вопросам бюджета с участием представителей правительства была достигнута договоренность выделить дополнительно 500 млн. грн. для Министерства внутренних дел. Также было принято решение выделить Министерству обороны Украины дополнительно средства на утилизацию боеприпасов и твердого ракетного топлива, на расселение и обустройство крымских татар и лиц других национальностей, которые были депортированы с территории Украины.
Также выделено 100 млн. грн. на строительство моста через Днепр в г. Запорожье.