”Внешэкономбанк” купит контрольный пакет ПИБа?

Антимонопольный комитет Украины (АМК) предоставил разрешение российскому "Внешэкономбанку" на приобретение контрольного пакета в ЗАО "Проминвестбанк".

Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета Украины, обнародованном в пятницу.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря временный администратор “Проминвестбанка” Владимир КРОТЮК сообщил журналистам о том, что акционеры «Проминвестбанка», а именно Slav AG, и российский «Внешэкономбанк» договорились о совместном участии в финансовом оздоровлении ПИБа.

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины 11 ноября 2008 года зарегистрировала дополнительную эмиссию акций ЗАО «Проминвестбанк» на сумму 900 млн. грн.

11 декабря было принято решение о закрытии дополнительной эмиссии акций на 900 млн. грн. как не состоявшейся, сообщил временный администратор Владимир КРОТЮК.

Напомним, временная администрация в «Проминвестбанке» была введена Нацбанком 7 октября т.г. Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа в результате рейдерской атаки стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей.

Справка УНИАН. ЗАО «Проминвестбанк» (АКПИБ) (г. Киев) - акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, созданный в августе 1992 года.

В ноябре т.г. австрийский холдинг Slav AG через свои аффилированные структуры ООО «Синергия-финанс», ООО «Сигнус», ООО «Приоритет-Буд» и инвестиционной компании «Бровары-Инвест» приобрел 34% акций «Проминвестбанка», еще 34% акций находятся в управлении физического лица, которое входит в состав правления Slav AG. Конечными бенефициарами Slav AG являются два физлица – резидента Украины.

По информации В.КРОТЮКА, собственником 34% акций «Проминвестбанка» остается семья МАТВИЕНКО, которая была бенефициаром контрольного пакета акций до введения в банке временной администрации.

В СМИ владельцами Slav AG называли братьев Андрея и Сергея КЛЮЕВЫХ.