Гривня уходит на выходные с курсом 27,20 за доллар

В пятницу, 3 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,12/27,20 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,1377/29,2236 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4571/0,4587 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,0780 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 466 сделок на сумму 230,56 миллиона долларов.