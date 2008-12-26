Эксперты по-разному оценивают возможность увольнения Стельмаха

Эксперты по-разному оценивают возможность увольнения Владимира СТЕЛЬМАХА с должности главы правления Национального банка Украины.

Экономист Международного центра перспективных исследований Игорь ШЕВЛЯКОВ в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН высказал мнение, что во время президентства Виктора ЮЩЕНКО В.СТЕЛЬМАХ не будет уволен с должности председателя правления Национального банка Украины.

«У меня большие сомнения, что СТЕЛЬМАХА освободят от обязанностей председателя правления Нацбанка даже после выраженного Верховной Радой недоверия, поскольку президент в последние дни-недели говорил о том, что он против такого решения», - отмечает эксперт.

По его мнению, с точки зрения государственного управления, недоверие, выраженное председателю Нацбанка со стороны Верховной Рады, - это достаточное основание для его увольнения. «Однако с точки зрения политической – нет. А этот вопрос будет решаться в политической плоскости», - говорит И. ШЕВЛЯКОВ.

На сегодня в Украине усугубляется политическое противостояние: в адрес Нацбанка идут обвинения в махинациях в сфере монетарной политики со стороны Кабмина, а «В. СТЕЛЬМАХ идет в тандеме с Президентом. Поэтому, по моему мнению, во время президентства ЮЩЕНКО его не уволят», - объясняет эксперт.

Как отметил в комментарии УНИАН директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ, то, что Верховная Рада высказала недоверие главе правления Нацбанка, является очень мощным сигналом для Президента относительно увольнения В.СТЕЛЬМАХА. "По моему мнению, ему (Президенту - УНИАН) будет очень тяжело сопротивляться этому. В то же время эта ситуация послужит уроком для политиков – Нацбанк нельзя втягивать в политическое противостояние", - говорит он.

И. БУРАКОВСКИЙ уверен, что часть вины за ситуацию, сложившуюся вокруг Нацбанка, лежит на Президенте.

Он отметил, что во время проблем и большой критики деятельности Нацбанка регулятор не наладил коммуникацию с обществом, которое не понимало его действий. И это, по словам эксперта, также должно послужить уроком для следующего главы правления Нацбанка.

Справка УНИАН. Сегодня Верховная Рада выразила недоверие председателю и правлению Национального банка Украины. За принятие соответствующего постановления “О предварительном отчете временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам проверки деятельности Национального банка Украины в период финансового кризиса” проголосовали 380 народных депутатов из 425 зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением парламент признал работу НБУ в период финансового кризиса не обеспечившей основную функцию НБУ – стабильность национальной денежной единицы, что создало угрозу национальной экономической безопасности и суверенитету Украины.

ВР признала процедуру рефинансирования, которая осуществлялась Нацбанком на протяжении октября-декабря 2008 года, непрозрачной, предвзятой, в интересах отдельных финансовых структур и имеющей признаки коррупции, что привело к масштабной и резкой дестабилизации национальной валюты и инфляции.

В связи с этим ВР выразила недоверие председателю и правлению НБУ.

Парламент также обратился с требованием к Президенту безотлагательно внести представление на освобождение Владимира СТЕЛЬМАХА от должности председателя НБУ, а также внести на рассмотрение ВР кандидатуру на эту должность.