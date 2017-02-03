НБУ анонсировал сдержанную монетарную политику в 2017 году

Национальный банк Украины согласно базовому сценарию в ответ на рост рисков инфляции и замедления процесса улучшения инфляционных ожиданий будет вынужден более сдержанно осуществлять смягчение монетарной политики в 2017 году.

Как отмечается в инфляционном отчете регулятора, монетарные условия будут оставаться относительно жесткими, чтобы обеспечить дальнейшее снижение инфляции в соответствии с утвержденными инфляционными целями: 8% ± 2 п. п. на конец 2017 года и 6% ± 2 п. п. на конец 2018 года.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк повысил прогноз по инфляции на 2017 год с 8% до 9,1% и сохранил его на 2018 год на уровне 6%, объясняя это эффектами двукратного повышения минимальной заработной платы с 1 января 2017 года.

При этом Нацбанк прогнозирует постепенное ускорение экономического роста в 2017-2018 годах до 2,8% и 3% соответственно благодаря усилению роли частного потребления после повышения минимальной зарплаты.

26 января НБУ решил оставить учетную ставку на прежнем уровне – 14% годовых. Аналогичное решение регулятор принял на последнем заседании в 2016 году, 8 декабря, после того как снижал ставку шесть месяцев подряд.

Максимальное историческое значение учетной ставки НБУ на уровне 30% годовых действовало с 4 марта до 28 августа 2015 года.

Инфляция в Украине в 2016 году (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года) снизилась до 12,4% с 43,3% в 2015 году, достигнув минимума за последние два года и оставаясь на уровне годовой инфляционной цели НБУ в 12% ± 3 п.п.