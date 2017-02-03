Нацбанк ослабил официальную гривню до 27,07 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 6 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2707,7975 (3 февраля – 2698,6979)

100 EUR – 2908,4453 (3 февраля – 2916,7527)

10 RUR – 4,5652 (3 февраля – 4,4989)

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Как сообщал УНИАН, 3 февраля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,12/27,20 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,1377/29,2236 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4571/0,4587 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,0780 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 466 сделок на сумму 230,56 миллиона долларов.