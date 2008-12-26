Банки, обвиненные Тимошенко, молчат

Банки, которые премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обвинила в причастности к махинациям на валютном рынке, отказываются от официальных заявлений. Об этом свидетельствует результат опроса банков, проведенный агентством УНИАН.

В «Еврогазбанке» отказались от комментариев, сославшись на то, что банк входит в группу малых, а рефинансирование получили около 70 банков. Доля банка на рынке незначительна, поэтому средства, выделенные на рефинансирование этого банка, не были значительными.

«Альфа-банк» (Украина) также отказался от официальных комментариев.

В «Родовид Банк» дозвониться не удалось.

В «Укргазбанке» сослались на интервью почетного президента банка Василия ГОРБАЛЯ, которое он дал одному из интернет-изданий, однако четкой позиции банка по этому вопросу он не высказал. В частности, в интервью он отметил: «Напомню, в ноябре этого года авторитетное международное рейтинговое агентство «Standard & Poor`s» признало «Укргазбанк» самым информационно открытым банком Украины. По их рейтингу уровень финансовой прозрачности банка соответствует лучшим показателям транспарентности ведущих финансовых компаний мира. Замечу, что на этот рейтинг обращают внимание правительства всех стран мира, кроме нашего... "

Напомним, 24 декабря премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что располагает информацией о новых махинациях руководства Национального банка Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО рассказала, что в понедельник, 22 декабря, первый заместитель главы НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ после встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО на собрании правления Нацбанка поставил на голосование вопрос о выделении банку «Надра» дополнительно в качестве рефинансирования 2,5 млрд. грн., однако члены правления выступили против такого решения.

«...ШАПОВАЛОВ не успокоился и начал под этим решением, о выделении 2,5 млрд. грн. на банк «Надра», собирать подписи каждого члена правления, додавливая их (членов правления – УНИАН) в режиме личных встреч и звонков, в том числе и на самом высшем уровне власти. Но на этом они не успокоились. Они подключили целую сеть коммерческих банков, за которыми стоит ФИРТАШ, для таких же махинаций», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

В эту «сеть», по ее информации, входит «Родовид Банк», получивший рефинансирование в размере 2,172 млрд. грн., «который также обслуживает все махинации господина ФИРТАША, и по выделению этого рефинансирования … лично обращались БАЛОГА и ГЕЛЕТЕЙ (Виктор БАЛОГА - глава Секретариата Президента, Валерий ГЕЛЕТЕЙ - руководитель Управления государственной охраны)». Также в эту «сеть» входят, по словам премьера, «Альфа-Банк» - 398 млн. грн., «Укргазбанк» – 1, 228 млрд. грн., банк «Клиринговый дом» – 174 млн. грн., «Еврогазбанк» – 25 млн. грн. и «Мистобанк» – 50 млн. грн.

«Всего на эти банки было взято более 4 млрд. грн… Всего мы имеем 7,1 (для банка «Надра» - УНИАН) и 4 – это, по сути дела, более 11 млрд. грн… Всего было рефинансирование 40 млрд. грн. Я хочу, чтобы вы поняли, какие махинации только через одного человека и через команду Президента пошли на обрушение гривни и зарабатывание денег на обрушении гривни», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она сообщила, что вся имеющаяся у нее информация будет передана в специальную следственную комиссию Верховной Рады.

Ранее, на брифинге 20 декабря в Кабмине, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что в результате незаконных операций, осуществленных через банк «Надра», их организаторы, среди которых Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, председатель Нацбанка Владимир СТЕЛЬМАХ и глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, планировали заработать 4,55 млрд. грн.

Премьер отметила, что из 7,1 млрд. грн., выделенных банку «Надра» Национальным банком, на возврат депозитов пошло 100 млн. грн., на выдачу кредитов - 500 млн. грн., а оставшаяся сумма была конвертирована в валюту по курсу НБУ, который был значительно ниже рыночного курса. Затем, с учетом роста курса, планировалось перевести валютные средства в гривню и после укрепления гривни на уровне приблизительно 6 грн. за доллар вновь перевести в валюту.

«Они планировали через такую сделку купить гривню в большом объеме, потом держать на счетах и ждать, пока (курс - УНИАН) гривня-доллар станет на свое место – 6-6,5 грн. за доллар, и после этого купить доллары… Это давало им возможность заработать чистыми за буквально несколько десятков дней 4 млрд. 550 млн. грн. И безусловно, в этом были задействованы все участники процесса: Президент, глава Нацбанка, господин ШАПОВАЛОВ, его заместитель, Дмитрий ФИРТАШ и Виктор БАЛОГА.

Между тем, известный бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ 21 декабря заявил, что подает в суд на премьер-министра за обвинение банка «Надра» в финансовых сделках.