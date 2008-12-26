В бюджете-2009 заложен малореальный рост экономики

В бюджете-2009 заложен малореальный сценарий роста экономики в следующем году, и он должен быть приближен к реальности уже в первом квартале 2009 г.

Такое мнение высказал глава департамента аналитики компании «Astrum Investment Management» Юрий БЕЛИНСКИЙ в комментарии для УНИАН.

«Мы позитивно оцениваем сам факт утверждения бюджета, однако надеемся на то, что он будет приближен к реальности уже в первом квартале 2009 г.», - сказал он.

Ю. БЕЛИНСКИЙ также отметил, что основные политические силы нацелены скорее на расширение расходной части бюджета, чем на его приведение к реальным показателям. «До принятия бюджета депутаты успели также выразить свое недоверие главе НБУ, что не имеет прямых юридических последствий, и уволить главу Фонда госимущества. В то же время для проведения приватизации в следующем году в условиях перманентной политической нестабильности будут необходимы новые политические компромиссы», - считает Ю. БЕЛИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

“За” проголосовали 226 (при необходимых 226 – УНИАН) из 353 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.