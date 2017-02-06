Трамп хочет ослабить регулирование финсектора, которое ужесточили после кризиса 2008 года

Шесть крупнейших американских банков могут вернуть в страну до $100 млрд в случае, если администрации Трампа удастся дерегулирование банковского сектора.

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Соответствующую оценку RBC Capital Markets приводит The Wall Street Journal (WSJ). Предполагается, что возвращение капитала в экономику США произойдет в форме выплат дивидендов акционерам и обратного выкупа акций компаний.

Для сравнения, аналитики Morgan Stanley оценивают объем капитала, который может вернуться в США, в $120 млрд.

«Не похоже, чтобы банковское регулирование было приоритетным для администрации. Поэтому увидеть, что эти действия исполнительной власти произошли так рано, крайне позитивно», — заявил WSJ старший портфельный менеджер Roosevelt Investment Group Джейсон Беновитц.

Ранее, 3 февраля, президент США Дональд Трамп подписал указ об ослаблении регулировании финансового сектора США. Трамп неоднократно обещал провести через Конгресс США законопроект, отменяющий действующий закон Додда — Франка, передает RNS.

Закон Додда — Франка был принят в июле 2010 года с целью снижения рисков американской финансовой системы после ипотечного кризиса 2008 года и финансового кризиса 2008-го. Закон существенно поменял функционирование финансовых рынков и его регулирование федеральными органами власти, а также создал новый орган — Совет по надзору за финансовой стабильностью.