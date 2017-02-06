Госдолг Греции за год вырос до более 326 миллиардов евро

Государственный долг Греции за 2016 год вырос на 5 млрд евро и на конец декабря достиг 326,358 млрд евро, следует из отчета Минфина страны.

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В 2015 году госдолг (брутто) составлял 321,332 млрд евро, а в 2014 году — 324,128 млрд, сообщает "Росбалт".

В структуре госдолга уменьшилась доля долговых ценных бумаг и выросла доля кредитов. На долговые ценные бумаги приходится 71,607 млрд евро (уменьшение на 3,092 млрд), на кредиты — 254,751 млрд евро (рост на 8,118 млрд).

Греция с 2009 года находится в глубоком экономическим кризисе. За эти годы госдолг вырос более чем в 3 раза, а ВВП уменьшился на 25%. Для обслуживания госдолга Греция вынуждена была подписать с международным кредиторами меморандум о третьей программе помощи, по которому страна обязана проводить структурные реформы в обмен на кредиты.