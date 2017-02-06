Министр финансов рассказал о сотрудничестве с МВФ: "Мы на последних этапах"

Украина и ключевой кредитор страны - Международный валютный фонд завершают обсуждение технических деталей продолжения программы сотрудничества и получения четвертого по счету кредитного транша в объеме 1 млрд долл., сообщил в ходе пресс-конференции министр финансов Украины Александр Данилюк.

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«Мы на последних этапах (переговоров - УНИАН), технические моменты обсуждаются для получения следующего транша. Это сигнал для страны и внешних инвесторов», - сказал он.

Пока в расписание работы Совета директоров МВФ вопрос по Украине не внесен.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 млрд долл. в сентябре текущего года – после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл.

По мнению правительства Украины, наша страна выполнила все условия, необходимые для получения следующего транша, а именно - вовремя приняла бюджет и провела «мягкую» национализацию крупнейшего банка «ПриватБанк».

Поддержка Украины со стороны международных финансовых организаций, в особенности МВФ, а также правительств стран «Большой семерки» остается важным элементом обеспечения экономической стабильности и эффективности реформ в стране.