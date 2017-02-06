Данилюк решил обратиться в НАБУ и НАПК для расследования деятельности Насирова

Министр финансов Украины Александр Данилюк инициирует обращение в антикоррупционные органы - Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) для расследования деятельности главы Государственной фискальной службы (ГФС), в том числе факта его пребывания на инаугурации президента США Дональда Трампа в январе текущего года в Вашингтоне.

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Об этом Данилюк заявил на пресс-конференции в Киеве.

"Как министр я имею право обратиться в НАПК и НАБУ для расследования деятельности (главы ГФС - УНИАН)", - сказал он.

Министр уточнил, что пребывание на церемонии инаугурации могло потребовать от главы ГФС значительных расходов, и потому необходимо выяснить, кто оплатил эти расходы.