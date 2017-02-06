Кабмин совместно с МВФ готовит пенсионную реформу без увеличения возраста выхода на пенсию, уверяет Данилюк

Правительство совместно с ключевым кредитором Украины - Международным валютным фондом разрабатывает модель проведения пенсионной реформы, не предполагающей обязательного повышения пенсионного возраста, сказал в ходе пресс-конференции в Киеве министр финансов Александр Данилюк.

Читайте такжеРева: Повышение пенсионного возраста - это политическое требование МВФ, Кабмин его не поддержит

«Мы сейчас нарабатываем модель пенсионной реформы, которая не требует увеличения пенсионного возраста», - сказал он.

По словам Данилюка, есть более справедливые инструменты достижения цели реформы - снижения дефицита Пенсионного фонда, а именно - стаж работы и уплаты пенсионных взносов.

При этом министр подчеркнул, что на текущий момент МВФ не ставит перед Украиной четкого требования о повышении пенсионного возраста.

Читайте такжеМинистр соцполитики: мы не видим оснований для повышения пенсионного возраста

Как сообщал УНИАН, правительство настаивает на проведении пенсионной реформы в Украине, поскольку накопленные дисбалансы не позволяют выплачивать достойные выплаты гражданам и при этом требуют значительных бюджетных вливаний. Вместе с тем, ключевой задачей пенсионной реформы правительство называет сокращение дефицита бюджета Пенсионного фонда.

Проведение пенсионной реформы также является частью программы реформ, одобренной МВФ. Вместе с тем в Меморандуме, подписанном между властями Украины и руководством Фонда в сентябре 2016 года, нет жесткой нормы о повышении пенсионного возраста, но есть рекомендация сокращать дефицит Пенсионного фонда, поскольку на текущий момент он покрывается за счет бюджетных ассигнований. В бюджете Пенсионного фонда на 2017 год дотация из госбюджета превышает 140 миллиардов гривень. Диалог с МВФ по этому вопросу ведется.