Минфин ожидает решения суда Лондона по "долгу Януковича" в апреле

Министерство финансов Украины ожидает в апреле процедурного решения суда Лондона по делу о выплате Украиной долга в 3 млрд долл., взятого у России правительством экс-президента Януковича в конце 2013 года.

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Об этом в ходе пресс-конференции сказал министр финансов Александр Данилюк.

«Что касается долга: две недели назад были слушания в Лондоне. Они проходили три дня. Украина представила свою позицию. Сейчас судья готовит решение. Каким будет это решение, никто не знает. Я думаю, что это решение будет в нашу пользу, - сказал Данилюк. - В то же время, никаких коммуникаций между сторонами не предполагается - ни для России, ни для Украины. Это правило Лондонского суда. Мы ждем решения. Оно может потребовать времени. Для себя мы оценили, что это может быть в апреле».

Как сообщал УНИАН, в Лондоне Высокий суд Англии 19 января провел заключительный день слушаний российского представления относительно ускорения решения по делу об иске России к Украине из-за долга в три миллиарда долларов, которые правительство бывшего президента Украины Виктора Януковича одолжило в последние месяцы пребывания у власти.

Напомним, в Кремле недовольны, что Международный валютный фонд изменил свои правила, которые позволяют кредитовать Украину без уплаты России долга экс-президента Виктора Януковича в 3 миллиарда долларов.