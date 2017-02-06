Для сотрудничества с МВФ не нужно отменять упрощенную систему налогообложения - глава Минфина

Программа сотрудничества с ключевым кредитором Украины - Международным валютным фондом не предполагает ликвидации существующей в Украине упрощенной системы налогообложения для малого и среднего бизнеса.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

"О ликвидации "упрощенки" речи не идет. Не надо поддерживать провокации", - сказал министр.

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Как сообщал УНИАН, до января 2016 года в Украине ставка налога на доходы физлиц составляла 15% с повышением до 20% в зависимости от уровня доходов.

В декабре 2015 года Кабинет министров Украины в рамках проведения налоговой реформы предложил Верховной Раде установить ставку налога на прибыль и налога на доходы физических лиц в 2016 году на уровне 18%, в 2017 году – на уровне 17%. При этом Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики сделал встречное предложение: снизить базовую ставку налога на прибыль до 15%, а налога доходы физических лиц до 10%.

В результате в конце декабря парламент принял норму об установлении НДФЛ в 2016 году на уровне 18%.