Рост производства в США упал

Промышленное производство в США сократилось самыми быстрыми темпами с 1980-х годов, поскольку углубление мировой рецессии заставило покупателей в Северной Америке, Европе и Азии закрыть часть мощностей, сообщает k2kapital.

Индекс Института управления поставками в декабре упал до отметки в 35,4, самого низкого уровня почти за три десятка лет. Такие данные содержатся в оценках экономистов, опрошенных агентством Bloomberg. Другой доклад может показать рекордный спад цен на дома, усилившийся в октябре.

Крах рынка недвижимости повлиял на мировую экономику, где закрылись рынки кредитования, задушив спрос на все начиная от автомобилей и грузовиков и заканчивая компьютерами и другими устройствами. Избранный президент Бара Обама сказал, что после вступления в должность 20 января 2009 года его основным приоритетом станет продвижение плана экономического стимулирования, который предполагает инвестирование в общественные работы и создание или сохранение 3 млн. рабочих мест.

Региональные обзоры также показали, что спад промышленного производства продолжится в этом месяце. Общий экономический индекс Федерального резервного банка Нью-Йорка упал в декабре до самого низкого уровня с 2001 года.