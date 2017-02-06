Продадут своим: украинскую "дочку" Сбербанка может купить латвийский банк, принадлежащий российскому бизнесмену

Украинскую "дочку" ПАО "Сбербанк" собираются продать латвийскому банку – чтобы навязать мнение, что банк больше не является российским. Однако окончательным бенефициаром все равно будет бизнесмен из России.

Об этом на своей странице в Facebook написал внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза.

"Чтобы минимизировать опасность запрета работать в Украине "Сбербанк России" меняет собственников украинского филиала. Украинский филиал "покупает" частный латвийский банк "Norvik bankа", а по факту доверенные Кремлю бизнесмены", - написал депутат.

Читайте такжеСМИ назвали возможного покупателя украинской "дочки" российского ВЭБа

Береза отметил, что в декабре 2013 года 50% плюс одну акцию Norvik banka приобрёл партнёр лондонского инвестиционного фонда G2 Capital Partners Григорий Гусельников. После завершения сделки Юрию Шапурову принадлежали 18,4 % акций, а остальным акционерам — в общей сложности 31,6 % акций банка. К июлю 2014 Гусельников нарастил долю в капитале до 83,63 % и на сегодня этот банк контролируют из российские собственники.

"В итоге нам готовятся рассказать, что это уже другой банк. Не российский, а совсем наоборот. Европейский. Но если Кремль назвать Капитолием, то он своей сути не поменяет. Со "Сбербанком России" все так же", - подчеркнул он.