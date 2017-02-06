НБУ сегодня продал банкам почти $16 миллионов

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 6 февраля, продал банкам 15,8 млн долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, общий объем принятых заявок на участие в торгах составил 19,1 млн долл., средневзвешенный курс аукциона – 27,2604 грн/долл.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 14:30 установился на уровне 27,2716 грн/долл., участники рынка заключили 356 сделок на сумму 182,9 млн долл.