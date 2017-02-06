Гривня закрыла межбанк на отметке 27,15 за доллар

В понедельник, 6 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,10/27,15 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0593/29,1102 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4600/0,4613 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,2627 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 472 сделки на сумму 233,26 миллиона долларов.